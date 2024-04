Giuseppe Giofrè sull’ex fidanzato: “È il mio unico grande amore”

Giuseppe Giofrè è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda su Canale 5 ieri 14 aprile. Il noto ballerino ha parlato della sua carriera, dell’uscita del suo libro ‘Stidda’ e della sua sfera sentimentale, le rivelazioni personali hanno incuriosito non poco fan e telespettatori. Il giudice di Amici di Maria De Filippi oggi è single ma in passato ha vissuto un grande amore.

L’ex fidanzato si chiama Adam, alla conduttrice ha raccontato di averlo conosciuto nel 2018 durante le prove per la residency di Britney Spears. Dopo qualche settimana lo invitò a cena e scatto il primo bacio, per lui era la sua prima storia d’amore ed è stata davvero importante. La relazione giunse al capolinea poco prima della pandemia e si trovò a fare i conti con momenti davvero brutti e difficili. Piano piano però riprese in mano la sua vita e tornò a ballare, con l’ex ci fu poi un ritorno di fiamma quando tornò a Los Angeles.

Giuseppe Giofrè riferendosi all’ex fidanzato ha poi svelato: “Resta parte della mia vita, è il mio primo amore. Dopo lui ho avuto cotte che sono durate poco. Lui fino ad oggi è l’unico grande amore.” Il noto ballerino ha concluso dicendo che i due potrebbero tornare insieme o potrebbe arrivare un nuovo amore nella sua vita, a detta sua non si può prevedere cosa succederà.

