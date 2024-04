Giuseppe Giofrè svela: “Mai avuto la necessità di dire che sono gay”

Giuseppe Giofrè ha parlato del suo orientamento sessuale in occasione e dell’uscita del suo libro. Il noto ballerino non ha mai nascosto la sua omosessualità ma non ha mai sentito il bisogno di fare coming out, in passato ha presentato senza problemi il suo fidanzato rivelando così di esser gay.

Intervistato da Paola Di Benedetto ha rivelato: “Non ho mai avuto la necessità di dire: ‘Sono omosessuale. Sono gay. Mi piacciono i ragazzi’. Perché secondo me la se*sualità di ognuno di noi non è un problema.” Pensa che il fatto di parlarne fa passare la se*sualità come un evento, un problema. Anche nel suo libro ne ha parlato in modo leggero, aprendo il capitolo in cui parla del suo ex fidanzato senza dare troppe spiegazioni. Da poco è tornato single e sta bene, al momento è super concentrato sulla sua vita professionale e pensa che in questo periodo le distrazioni non andrebbero bene.

Giuseppe Giofrè ci ha tenuto a precisare che l’amore non è una distrazione, pensa però che durante una relazione possono subentrare dei piccolo problemi e preferisce scappare quando ciò accade per concentrarsi sulla carriera, questa rappresenta infatti il primo obiettivo nella sua vita. Il ballerino ha parlato anche del suo ‘uomo ideale’ dicendo che non lo attrae il bellissimo, lui non dà troppo peso all’aspetto fisico. Ha fatto sapere che gli piacciono le persone buone come lui.

