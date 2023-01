Costantino Vitagliano torna in tv: “Ormai pagano poco”

Approdò a Uomini e Donne nel 2003 nei panni di tronista, ruolo che gli fece conquistare un’incredibile popolarità, oggi la vita di Costantino Vitagliano è cambiata. Da molti anni è lontano dal mondo dello spettacolo e della televisione. A breve però tornerà sul piccolo schermo, a farlo sapere è stato lui stesso in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

Il successo lo travolse all’improvviso, a detta sua era uno dei tanti ma funzionava ed è per questo che Maria De Filippi gli concedeva sempre più spazio a Uomini e Donne. La sua era una presenza fissa anche Buona Domenica. Dopo la scelta insieme all’ex fidanzata Alessandra Pierelli fecero molte ospitate televisive, in molti però dubitavano del loro amore. A detta sua in quei 40 minuti di tv era tutto vero, in privato però aveva altre vita. Spesso lo beccarono con altre ragazze.

L’ex tronista ha parlato anche di Lele Mora, per lui era come un padre, grazie a lui aveva l’agenza piena per cinque anni, gli fece scoprire come guadagnare e apparire. Anche lui come molti altri della sua agenzia però fece i conti con delle conseguenze quando Mora fu accusato di bancarotta fraudolenta.

Oggi la sua vita è molto cambiata, nel corso dell’intervista Costantino Vitagliano ha fatto sapere di avere appartamenti e negozi, sta anche investendo nel mondo della Crioterapia. Ha poi rivelato che presto tornerà in televisione: “Farò una prima serata Rai. Per il resto, non vado perché ormai pagano poco”.

LEGGI ANCHE -> Nadia Rinaldi ha rifiutato il GF Vip: perché ha detto no a Signorini