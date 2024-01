Ginevra Lamborghini, flirt con una donna: “Mai respinto il corteggiamento se…”

In un’intervista rilasciata a Novella 2000 Ginevra Lamborghini si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua vita privata mai rese note fino ad ora. Tra le varie cose ha anche ammesso di aver avuto una relazione con una donna in passato. Ci ha tenuto a precisare che considera l’universo femminile molto più seducente rispetto a quello maschile, nella sua affascinante complessità.

L’ex gieffina ha poi aggiunto: “Non ricordo di aver mai respinto il corteggiamento di una donna, a condizione che questa mi piacesse”. Quando era solo una bambina ha vissuto momenti delicati, avrebbe voluto più dialogo con i suoi genitori, però quello che non si sono detti oggi sta defluendo nell’arte. Ha anche detto di essere diventata molto insicura quando i suoi genitori si sono separati, specie perché è successo nel delicato periodo dell’adolescenza.

In futuro le piacerebbe avere molti figli e difendere in loro l’incanto della giovinezza. Lei ha dovuto fare pace con il suo passato, loro invece non dovrebbero nemmeno litigarci. L’infanzia dovrebbe essere una fase di vita spensierata, lei però a quell’età era tormentata, arrabbiata e malinconica. Spazio poi anche alla vita sentimentale, Ginevra Lamborghini ha fatto sapere di essere fidanzata e molto felice.

A fare breccia nel suo cuore Edoardo Casella, la stessa persona che frequentava prima di partecipare al Grande Fratello Vip. I due si frequentavano solo da un mese quando ha fatto il suo ingresso nella casa, non era dunque una relazione ancora consolidata, oggi invece sono molto complici e innamorati.

