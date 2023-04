Alberto De Pisis sedotto e abbandonato da Donnamaria? Parla l’ex gieffino

Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria hanno stretto una bellissima amicizia durante la loro partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. I due trascorrevano molto tempo insieme e si sono lasciati andare spesso a coccole e tenerezze. Erano in molti a pensare che sarebbe nato qualcosa di più ma il volto di Forum si è fidanzato con Antonella Fiordelisi.

Con l’atteggiamento dell’ex gieffino Alberto De Pisis si è sentito preso in giro? Addirittura sedotto e abbandonato? A fare chiarezza è stato proprio lui durante la sua ospitata a Casa Chi, dicendo che all’inizio i due si sono scoperti e c’è stata tenerezza. Ci ha tenuto però a precisare che il loro legame e la loro confidenza da parte di entrambi non ha mai avuto un ‘fine carnale o un’attrazione‘. Ha poi aggiunto che era tutto mentale e pensa che non sia facile trovare una cosa simile.

L’ex gieffino ha poi aggiunto: “Edo ha avuto gesti d’affetto nei miei confronti che hanno smosso in me molte emozioni. Lui poi ha preso un’altra direzione.” Alberto De Pisis ha fatto poi sapere che però quando si sono rivisti dopo il reality è stato bello guardarsi negli occhi. Ha poi concluso dicendo che il loroè un bene incondizionato.

