Sonia Bruganelli su Tavassi: “È stato un manipolatore”: lui replica

Da pochi giorni si è conclusa la settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Sonia Bruganelli parlando dei vipponi ha fatto sapere chi è stato il suo concorrente preferito e quali non le sono piaciuti. Sono rivelazioni che l’opinionista si è lasciata sfuggire in un’intervista concessa a Leggo.

Senza giri di parole la moglie di Paolo Bonolis ha svelato che è stato Antonino Spinalbese il suo gieffino preferito. Il motivo? Perché è entrato come l’ex di Belen Rodriguez ma è stato capace di non nominarla mai nella casa più spiata d’Italia. A detta sua con il suo aplomb è diventato uno dei leader e lo ha definito un uomo d’altri tempi. Tra i concorrenti che non gli sono piaciuti ha fatto il nome di Micol Incorvaia e Giaele De Donà, ha infatti ammesso di essere stata poco dolce nei loro confronti. Sonia Bruganelli ha poi ribadito che a parer suo Edoardo Tavassi è stato un manipolatore.

L’opinionista pensa che il reality sia cambiato dopo l’ingresso di Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente ma poi ha creato una netta divisione tra chi era a suo favore e chi invece non lo era. Ha poi ripetuto: “È stato il concorrente più manipolatore”. Parole che l’ex gieffino non ha affatto gradito, ha infatti replicato su Twitter dicendo che è stato etichettato con una cosa che non gli appartiene e questa cosa lo infastidisce. Ha poi concluso dicendo: “Alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno“.