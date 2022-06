Sonia Bruganelli seconda scelta di Signorini? Il conduttore svela la verità

Sonia Bruganelli tornerà come opinionista al Grande Fratello Vip durante la settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La moglie di Paolo Bonolis aveva chiaramente detto che se la produzione glielo avesse proposto ancora non avrebbe accettato, a quanto pare però ha cambiato idea. Al suo fianco, stando ai rumors, ci sarà Orietta Berti.

In questi giorni la nota opinionista è finita spesso al centro del gossip, diversi giornalisti le hanno infatti lanciato pungenti frecciatine. Tra questi Davide Maggio ha scritto che la Bruganelli per la seconda volta al Grande Fratello Vip non sarebbe credibile, ha poi fatto sapere che non è nemmeno stata la prima scelta di Alfonso Signorini. A detta sua al suo posto ci sarebbe dovuta essere Giulia De Lellis, non appena la moglie di Bonolis ha letto la notizia con ironia ha così commentato su Instagram: “In realtà lo hanno chiesto a Pippo, poi a Topo Gigio e infine a Napo Orso Capo. E niente, non poteva nessuno“. Per poi aggiungere in un post “Tutto fumo e niente arrosto, ops!“.

Nelle scorse ore è stato Alfonso Signorini a svelare la verità sul ruolo di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip. Tramite una Instagram Stories il conduttore ha fatto sapere che non ha mai contattato Giulia De Lellis per fare l’opinionista. Ha poi svelato che quattro anni fa ci aveva pensato, quando glielo propose lei accettò ma purtroppo poi la cosa non andò in porto.

