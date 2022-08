Il rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. Nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno ricoperto entrambe il ruolo di opinionista e di certo non sono mancate le frecciatine e i battibecchi. La Volpe sperava di ricoprire lo stesso ruolo nella settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. A differenza della collega, però, lei non è stata riconfermata.

In un’intervista rilascia al settimanale Nuovo Adriana Volpe si è lasciata sfuggire l’ennesima freccatina pungente nei confronti di Sonia Bruganelli. Cosa ha detto? Ha chiaramente lasciato intendere che la collega non è stata riconfermata perché lo merita ma perché è ‘raccomandata’. Tra le varie cose ha detto: “Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori!” La conduttrice ha poi continuato dicendo che la vita è questa e che probabilmente a lei mancano tutte e tre le cose.

Adriana Volpe ha fatto poi sapere che stupirà tutti con un progetto in cui crede davvero tanto, non ha però voluto rivelare alcun dettaglio. Probabilmente a breve tornerà sul piccolo schermo, ma al momento non è noto quale ruolo potrebbe svolgere e in quale programma.

