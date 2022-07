GF Vip, Orietta Berti opinionista: cosa pensa Sonia Bruganelli

Dopo aver più volte detto che non sarebbe tornata al Grande Fratello Vip nei panni di opinionista Sonia Bruganelli ha cambiato idea e ha accettato di affiancare per il secondo anno consecutivo Alfonso Signorini. A settembre la vedremo di nuovo nella famosa poltrona rossa nei panni di opinionista. Ospite della trasmissione radiofonica di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101 ha svelato cosa le ha fatto cambiare idea.

La moglie di Paolo Bonolis ci ha tenuto a precisare che non voleva essere corteggiata perché lei fa realmente un altro lavoro, la sua priorità per lei è infatti la produzione. Ha però rivelato che sentirsi dire da Alfonso Signorini che voleva essere aiutato da lei nella settimana edizione del Grande Fratello Vip perché si è trovato molto bene è stato per lei molto bello.

Ad affiancare Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista ci sarà Orietta Berti, lei cosa ne pensa? In merito a ciò ha detto che la nota ed amata cantante è un mito. Ha continuato dicendo che l’ha conosciuta quando è stata sua ospite a I libri di Sonia con il suo libro e insieme si sono trovate benissimo. Riferendosi alla cantante ha aggiunto: “È una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza.” A parer suo anche quest’altra esperienza che farà è un’altra forte scommessa e lei non ha mai paura di mettersi in gioco.

LEGGI ANCHE -> GF Vip 7, Sonia Bruganelli farà di nuovo parte del cast: l’indiscrezione