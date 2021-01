Antonella Elia svela: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Antonella Elia, opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle scorse settimane ha avuto un confronto con Samantha De Grenet nella casa più spiata d’Italia. Dopo la puntata ha dovuto fare i conti con molte critiche e polemiche per il duro modo in cui si è rivolta alla gieffina. L’hanno anche attaccata per essere stata poso sensibile nei confronti della De Grenet quando le ha detto di essere ingrassata, Samantha lo scorso anno ha rivelato di aver sconfitto il cancro.

Dopo le critiche ricevute Antonella Elia ci aveva tenuto a precisare che non era al corrente della malattia di Samantha De Grenet. Aveva poi rivelato di aver lottato anche lei contro una malattia, senza però rivelare altri dettagli. In molti l’hanno accusata di aver mentito, lei però nelle scorse ore sul suo profilo Instagram ha confermato di aver avuto un tumore. Nel post l’opinionista del Grande Fratello Vip ha mostrato l’intervista rilasciata a Panorama, tra le varie cose nella didascalia ha scritto: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma di 4 cm. “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro” mi dissero.”

Antonella Elia parla del tumore e dell’operazione che l’ha segnata per sempre

Antonella Elia ha subito una delicata operazione dopo aver scoperto di avere un tumore, le hanno asportato un quadrante al seno. Una delicata vicenda che l’ha segnata per sempre, a detta sua l’ha colpita nella sua femminilità. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto sapere di aver ricevuto attacchi miserabili e gratuiti, vuole però trasformare la sua dolorosa esperienza in aiuto. Ci ha tenuto a precisare che non c’è da vergognarsi di essere malati e che effettuare i controlli è davvero importante perché la diagnosi precoce può salvare la vita.