Sonia Bruganelli su Orietta Berti svela: “Dietro le quinte è diversa”

Sonia Bruganelli e Orietta Berti stanno affiancando Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip nei panni di opinioniste. Sono in molti a pensare che la famosissima cantante non sia proprio adatta a questo ruolo, durante ogni diretta infatti interviene più per raccontare aneddoti piuttosto che per giudicate i concorrenti del reality.

Ospite nei giorni scorsi al Maurizio Costanzo Show la moglie di Paolo Bonolis si è lasciata sfuggire alcune dichiarazioni che riguardano proprio la cantante. Oltre che in puntata lei infatti ha modo di confrontarsi con lei anche dietro le quinte e ha fatto sapere che è diversa da come appare. Ci ha tenuto a far sapere che con Orietta Berti si trova benissimo, a detta sua in televisione dice cose carine ma fuori le telecamere dice cose cattivissime. Ha poi aggiunto: “Si sta ancora sciogliendo, secondo me potrà tirar fuori delle ‘oriettate’ evidenti”.

Sonia Bruganelli ha parlato anche dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, non ha voluto rivelare se conosce tutti i concorrenti ma ci ha tenuto a precisare che Alfonso Signorini è molto bravo e che i gieffini hanno tutti delle storie. Sul caso Marco Bellavia ha detto che nella casa più spiata d’Italia ha vissuto una situazione non facile, probabilmente aveva sopravvalutato la sua forza di farcela nella casa. Pensa che sia vero che i concorrenti non si siano comportati bene, però a parer suo nessuno era pronto ad immaginare un così evidente disagio psichico e sofferenza.

