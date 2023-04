Onestini e Ivana Mrazova, ritorno di fiamma in vista? “Non lo escludo”

Cosa sta succedendo tra Luca Onestini e Ivana Mrazova dopo il Grande Fratello Vip? Si erano conosciuti e innamorati nella casa più spiata d’Italia durante la loro partecipazione alla seconda edizione del reality. Per anni hanno fatto sognare moltissimi fan con la loro complicità e il loro amore, da circa un anno e mezzo però le loro strade si sono divise.

L’ex gieffino è tornato nella casa durante la settimana edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Lì ha ricevuto una favola ed emozionante sorpresa, Ivana Mrazova è infatti entrata nei panni di ospite e hanno potuto trascorrere molto tempo insieme. Entrambi sono apparsi molto emozionati quando si sono rivisti, il modo in cui si sono guardati e abbracciati hanno fatto pensare a molti che c’è ancora qualcosa tra loro. Al Grande Fratello Vip hanno chiarito molte cose lasciate in sospeso dopo la rottura, l’intesa tra i due sembra essere ancora forte.

Una riconciliazione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è possibile dopo il Grande Fratello Vip? Ospite a Casa Chi l’ex gieffino ha ribadito che è stata per lui un’emozione grandissima quando l’ex fidanzata è entrata nella casa. A detta sua hanno recuperato un rapporto che non avevano. Dopo il reality si sono sentiti, Onestini ha fatto sapere che è stato bello ma preferisce godersi la privacy al momento. Ha però detto: “Il ritorno non lo escludo ma tutto con calma, dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta e senza dover giustificare tutto quello che facciamo.” Ha poi concluso dicendo che tutto quello che hanno vissuto non si può dimenticare e crede sia normale che continui a far parte della sua vita.

