Ivana Mrazova dopo il GF Vip svela: “Onestini? Vorrò vederlo”

Ivana Mrazova è stata ospite ieri a Casa Chi, dove ha rilasciato interessanti rivelazioni in merito al suo rapporto con Luca Onestini. I due si erano detti addio un anno e mezzo fa, ma nella casa più spiata d’Italia hanno chiarito molte cose e si sono ritrovati. Dopo il reality proveranno a concedere un’altra opportunità alla loro relazione? I tantissimi fan della ‘coppia’ sognano da tempo un ritorno di fiamma e sembra che le buone intenzioni da parte loro ci siano.

L’ex gieffina ha precisato che non sono stati tradimenti o un sentimento finito a fargli prendere due strade diverse. Ha spiegato che per tutti e due era un periodo difficile e le cose li hanno portati a non superare quel momento. Lei aveva delle cose dentro di sé ed è per questo che è tornata nella casa più spiata d’Italia, dove ha potuto affrontarle con Luca.

Ivana Mrazova ha continuato dicendo che al Grande Fratello Vip ha ottenuto ciò che voleva, cioè che Luca Onestini capisse la sua parte e perché stava così male. Ha poi concluso dicendo: “Io sicuramente lo vorrò vedere, spero di poter essere lì a sostenerlo, vediamo.” I fan della ‘coppia’ devono quindi attendere la fine del reality per scoprire se ci sarà davvero una riconciliazione tra loro.

