Ivana Mrazova si svela al GF Vip: perché è finita con Luca Onestini

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la 34esima puntata del Grande Fratello Vip, nel corso della quale Alfonso Signorini ha cercato di capire se potrebbe esserci una riconciliazione tra Ivana Mrazova e Luca Onestini nella casa più spiata d’Italia. I due stanno trascorrendo molto tempo insieme, la loro complicità come sempre è palese.

Il conduttore ha chiesto alla Mrazova di spiegare cosa sia successo con Luca e cosa li abbia spinti ad allontanarsi. Lei ha chiaramente detto che durante un momento molto difficile della sua vita, quando è morto il padre, sperava di ricevere maggiore supporto da parte sua. In quel periodo a causa delle restrizioni il compagno non poteva raggiungerla in Repubblica Ceca, lei però si aspettava più vicinanza anche a distanza. A detta sua sono sempre stati benissimo quando erano insieme, ma quando si allontanavano hanno sempre fatto un po’ fatica, non riuscivano a gestire la lontananza.

Ivana Mrazova ha ammesso che ha un po’ paura a lasciarsi di nuovo andare con Luca Onestini perché pensava che fosse l’uomo della sua vita, ma è rimasta un po’ delusa. Ci ha tenuto però a precisare che sulla sua sensibilità non ha mai cambiato idea, ha infatti detto che è una persona molto sensibile.

