Onestini e Ivana vicini al GF Vip: “Ho pensato a te, speravo che…”

La scorsa settimana Ivana Mrazova ha scritto una lettera all’ex fidanzato Luca Onestini per farlo riflettere su alcuni suoi comportamenti al Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore è giunta al capolinea da un po’ di tempo ma il loro legame è ancora molto forte. Quando nei giorni scorsi lei gli ha fatto una sorpresa nella casa più spiata d’Italia lui è apparso emozionato e felici.

L’ex gieffina è rientrata nella casa, in questi giorni lei e l’ex compagno si stanno ritagliando un po’ di tempo per chiarire alcune cose e confrontarsi. Lui nelle scorse le ha confessato: “Da quando ho letto la tua lettera ho pensato ‘spero veramente che entri’. Ho pensato a te.” Ha poi continuato dicendo che guardando la lettera ha notato che era scritta a mano, non era una stampa. L’ha anche odorata per vedere se aveva il suo profumo ma non c’era.

Ivana Mrazova al gieffino ha detto di averlo visto diverso dopo che ha letto la sua lettera, anche più calmo, infatti le fa piacere che il suo gesto abbia funzionato. In merito al suo profumo ha rivelato che voleva spruzzarlo ma poi non l’ha fatto. Sono in molti a pensare che potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Luca Onestini e la modella al Grande Fratello Vip. I due concederanno un’altra chance al loro amore? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

