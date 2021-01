Elisa Isoardi si svela: “Tv e amore? È un periodo di transizione”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Elisa Isoardi, la conduttrice non è ancora tornata in televisione dopo l’addio a La Prova del Cuoco. La conduttrice ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, programma condotto su Rai Uno da Milly Carlucci, un’esperienza che le ha fatto vivere molte emozioni e l’ha fatta anche divertire molto.

In moltissimi continuano a chiedersi quando rivedranno Elisa Isoardi in televisione. Si vocifera nei mesi scorsi una sua possibile conduzione del programma Check Up ma al momento nessuna conferma è arrivata. Ad oggi non c’è nessun ritorno in tv in vista per la conduttrice, il tempo libero che ha al momento lo sta dedicando a se stessa. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato che cucina, fa lunghe passeggiate da sola e legge molto. Ha poi detto: “Sto vivendo un periodo di transizione e penso che siano questi i periodi più importanti della vita”.

Elisa Isoardi svela cosa le piacerebbe fare in tv, parla poi della sua vita sentimentale

Elisa Isoardi è sempre più attiva sul suo profilo Instagram, a detta sua è una bellissima forma di comunicazione privata che dà la possibilità di mostrare la propria vita privata lontano dai riflettori. La conduttrice ha poi rivelato che in televisione le piacerebbe provare nuove cose che abbiano il ‘totale della sua storia’. A detta sua sarebbe bello portare ciò che in questi anni ha fatto. Grazie all’esperienza vissuta a Ballando con le stelle ha capito che si può cambiare e mostrare un diverso lato di sé. Ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe prendere tutti questi spunti e portarli in un programma da scrivere”. Spazio poi alla sua vita sentimentale, la Isoardi ha fatto sapere che anche da questo punto di vista è in fase di ‘ricezione e ascolto’. Ha concluso dicendo che le cose arrivano quando si è propositivi e ricettivi.