In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera Irama ha ricordato con gioia la sua partecipazione al Festival di Sanremo, nella sezione Giovani. L’ha definita una magica annata grazie al quale lui e molti talenti furono scoperti grazie alle scelte di Carlo Conti. Il suo percorso iniziò non appena lo notarono ed è stato pieno di alti e bassi.

Il cantante nel 2018 ha poi partecipato ad Amici di Maria De Filippi vincendo il noto talent show, da lì il vero successo. Ha fatto sapere di aver regalato il suo ultimo disco di platino qualche giorno fa a Maria De Filippi, ringraziandola ancora una volta perché deve a lei tanto dell’inizio della sua carriera. Con il suo talento e le sue canzoni è amatissimo e preferisce concentrare la sua fama solo sulla musica o non su se stesso come personaggio. Proprio per questo ci tiene alla sua riservatezza e non mostra molto del suo privato sui social.

Irama si è lasciato poi sfuggire una rivelazione personale che riguarda le sue ex fidanzate. Ha iniziato dicendo che lui lavora moltissimo e si concede al massimo quattro giorni di pausa, da quattro anni non fa una vacanza. Ha poi concluso dicendo: “Infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo: andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare”.