Riccardo Fogli ha bestemmiato al GF Vip: il video lo incastra

Non sono passate nemmeno 24 ore da quando Riccardo Fogli ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione alla settimana edizione del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini però sembra essere destinata a concludersi nel giro di pochi giorni.

Sul web sta infatti circolando un video dove si sente chiaramente che ha bestemmiato nella casa più spiata d’Italia. Il gieffino stamattina mentre parlava con Wilma e Charlie in cucina parlando delle sue colazioni ha infatti detto: “Io mangio tre uova e dico ‘ca Madonna ho mangiato tre uova!”. Vero è che si tratta di un’imprecazione detta a metà, ma sanno tutti cosa significa. Si tratta infatti di una chiara bestemmia che di sicuro non passerà inosservata alla produzione del Grande Fratello Vip.

Altri concorrenti nelle passate edizioni sono stati squalificati per lo stesso motivo. Non solo per aver pronunciato chiaramente una bestemmia ma anche solo per averla detta a metà o per degli intercalari considerati bestemmie. A pochi giorni dal suo arrivo nella casa Riccardo Fogli durante la prossima puntata verrà quindi squalificato? In molti se lo stanno chiedendo. La produzione, però, non ha ancora annunciato alcun provvedimento disciplinare. Non ci resta quindi che attendere per scoprire se resterà al Grande Fratello Vip oppure no.

Raga ma ieri stava dicendo che lui non frequenta la gente che bestemmia e che quando sente una bestemmia si allontana e fa il segno della croce………..pic.twitter.com/3KWhY6rPCs — 🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️amonoi (⊃。•́‿•̀。)⊃━✿✿✿✿✿✿ (@p4radiso) December 13, 2022

