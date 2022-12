Antonino Spinalbese si è ritrovato ancora una volta al centro di molte critiche, questa volta ad attaccarlo è stato un ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ospite nei giorni scorsi nel programma radiofonico di Turchese Baracchi, Turchesando, ha accusato il gieffino di aver avuto nella casa più spiata d’Italia un comportamento disdicevole.

A pronunciare queste parole è stato Antonio Zequila per commentare l’atteggiamento dell’hair stylist nei confronti di Oriana Marzoli. I due al Grande Fratello Vip si sono spinti oltre sotto le coperte, più volte hanno consumato nella casa ma a causa di una frase dell’ex gieffina che non gli è piaciuto lui ha preferito mettere fine al loro flirt. L’ex gieffino non crede che lui sia stato molto rispettoso, ha infatti detto che quando si sta con una donna per una notte, un giorno si deve rispettare perché le donne non si trattano così.

Zequila riferendosi al fatto che Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip ha detto alla Marzoli di volere la Ferrari mentre lei è una Porsche ha aggiunto: “Secondo me voleva la Lamborghini ma solo per il nome non per altro. Ti faccio vedere che si ritroverà con la Panda.” L’ex gieffino ci ha tenuto a precisare che non parla per gelosia, non pensa che sia un adone ma forse avrà delle doti nascoste. Ha poi concluso dicendo che dopo essere stata con lui Belen è tornata con De Martino perché l’usato va sempre bene, si va sul sicuro.