Grande Fratello Vip: gli inquilini ricevono la terza dose di vaccino

Gli inquilini del Grande Fratello Vip sono al sicuro dal contagio da Covid19 ma hanno avuto il privilegio di ricevere la terza dose, senza aspettare la fine del reality.

Per proteggere la privacy dei dati sanitari, la produzione del programma ha invitato i concorrenti a mantenere la riservatezza sull’argomento.

Purtroppo, Manila Nazzaro si è lasciata sfuggire questa informazione parlando con gli altri inquilini, dopo che anche Katia Ricciarelli aveva confidato di essere stanca dopo la somministrazione del booster.

Grande Fratello Vip: booster per i concorrenti

Katia Ricciarelli ha raccontato per prima di aver ricevuto la terza somministrazione del vaccino.

“ Mi hanno detto che non dovrei dirlo, ma adesso lo dico: prima mi hanno fatto il vaccino per questo sono un po’ rinco, tutto qui ecco “.

Poche ore dopo anche Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo hanno ricevuto la terza dose.

In queste ore, invece, hanno ricevuto il booster anche Manila Nazzaro e Alessandro Basciano.

La Nazzaro, parlando con Miriana Trevisan, ha detto: “ Ad Alessandro hanno chiesto ‘che patologie ha?’. Lui mi fa ‘Mani gli dici tu le patologie di cui soffro?’. Io ho risposto ‘guardi, varie e multiple’. No, quanto ci siamo divertiti oggi non potete capire. Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la testa pesante, ma per il resto tutto bene “.

La Trevisan, invece, non ha ancora ricevuto la somministrazione: “ Io l’ho fatto poco prima di entrare. Mi pare fosse l’8 settembre, la seconda. Adesso ho parlato con loro e vediamo. Ah, devono passare sei mesi? Allora mi diranno loro qualcosa, perché adesso sono cinque “.

Alex Belli tornerà nella Casa

Vaccino a parte, questa sera, lunedì 14 febbraio, ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con l’atteso ritorno di Alex Belli all’interno del programma.

Protagonista assoluto dell’edizione del Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli ha continuato ad esserlo anche una volta uscito dal programma.

Alfonso Signorini ha così dichiarato: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. Darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane. Tu adesso vai, scegli chi ti pare, la Duran, la Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte”.

Gabriele Parpiglia, però, ai microfoni di “Casa Chi” ha rivelato quanto si fermerà in casa Alex. “Il nuovo ingresso di Alex nella casa del GF Vip vi dico io che durerà per quattro puntate. Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane”, ha detto il giornalista.