Caparezza si ritira, mai più concerti: il cantante svela il motivo

Un improvviso annuncio quello di Caparezza che ha spiazzato non poco i suoi tantissimi fan. A breve non farà più concerti, il motivo? A spiegarlo è stato lui stesso in un’intervista concessa a Il Resto del Carlino, dove ha parlato di problemi di salute. Il noto rapper soffre di acufene, ma questa non è la prima volta che ne parla. Di che si tratta? Un fastidio fischio alle orecchie che per un cantante si trasforma in un disagio enorme.

Tra le varie cose Caparezza ha spiegato: “Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato.” Sono già sette anni che soffre di queste patologie, per le quali non esiste ad oggi una precisa terapia. Lui ha provato di tutto, pillole, iniezioni e psicoterapia, ma non ha mai risolto. Negli anni molti suoi colleghi gli hanno consigliato dei medici da cui farsi visitare, lui lo ha fatto ma i suoi problemi di salute non sono mai spariti ed è per questo che ha smesso di cercare cure miracolose per il suo uditivo deficit.

In futuro quindi Caparezza non farà più concerti, a Il Resto del Carlino ha fatto sapere che regalerà ai suoi fan una ventina di show ma poi si fermerà e non salirà più sul palco.

