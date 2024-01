Mirko Brunetti torna a parlare di Perla: “Una dolcezza strana”

Da poco più di un mese il percorso di Mirko Brunetti al Grande Fratello è giunto al termine, in moltissimi non si aspettavano che sarebbe stato eliminato ed è per questo che sono rimasti molto delusi. Ospite su Mediaset Infinity al GF Party ci ha tenuto a far sapere che ora le cose vanno bene, ha trascorso qualche giorno in montagna e questo gli ha fatto molto bene, si è rilassato.

In vacanza era insieme all’ex gieffina Angelica, il suo fidanzato, Marco e un suo amico. A detta sua è tornato alla normalità, pensa però che al Grande Fratello aveva ancora tanto da dare, a prescindere da Perla o Greta. Se fosse rimasto nella casa più spiata d’Italia cosa sarebbe successo? A questa domanda ha risposto dicendo che sarebbe uscito comunque da single, specie dopo che entrambe le sue ex sono approdate nella casa.

Mirko Brunetti si è lasciato poi sfuggire nuove rivelazioni su Perla Vatiero dicendo che sta scoprendo dei nuovi lati del suo carattere, diversi e migliori da quelli che conosce. Ad oggi la vede più tranquilla, rispetto al passato non cerca sempre il litigio. Ha poi aggiunto: “Una dolcezza strana, diversa, cerca affetto, non sta sempre con il piede di guerra.” L’ex gieffino ha concluso dicendo che Perla e Greta sono entrambe bravissime però il cambiamento più rilevante lo ha visto nella Vatiero.

