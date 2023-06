Emma Marrone fugge da De Martino? Lei fa chiarezza: “Non sono scappata”

Ieri sera domenica 4 giugno 2023 è andata in onda su Rai 2 la festa dello scudetto del Napoli, evento condotto da Stefano De Martino, tra gli ospiti presenti anche Emma Marrone. L’amatissima cantante ha omaggiato la splendida città e l’importante vittoria allo stadio Maradona esibendosi con il famoso brano di Pino Daniele, Napule.

Finita l’esibizione la cantante ha ringraziato Napoli, ha salutato tutti ed è andata via, lasciando il palco senza prima salutare il conduttore. Sul web è presto scoppiata la polemica, ricordando i loro vecchi attriti in moltissimi l’hanno accusata di essersi comportata male. Stefano De Martino ha urlato il suo nome quando lei ha finito di cantare ma a molti è sembrato che lei sia scappata per evitarlo, lui le ha comunque dedicato parole speciali.

Dopo aver letto moltissimi post contro di lei Emma Marrone ci ha tenuto a rompere il silenzio sui social per fare chiarezza in meritò a ciò è successo davvero allo stadio di Napoli. Senza giri di parole ha detto che non c’è stato alcun gelo con De Martino e lo ha elogiato dicendo che è stato bravissimo per come ha tenuto una serata in mezzo a 50mila persone. Ha poi continuato dicendo che è molto orgogliosa di lui e quando ha chiamato il suo nome lei non lo ha sentito. La cantante ha aggiunto: “Non sono scappata da nessuna parte, io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene.” Ha quindi rassicurato ancora i fan dicendo che posso stare sereni perché è tutto ok.

