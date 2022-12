Quella tra Stefano De Martino ed Emma Marrone in passato è stata una storia d’amore assai chiacchiera, soprattutto per come è finita. I due si lasciarono perché lui la tradì con Belen Rodriguez, quello però non fu l’unico tradimento, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi l’aveva tradita anche con Giulia Pauselli.

Dalla fine della loro relazione durata circa quattro anni sono passati dieci anni, ad oggi il loro rapporto è sereno. Ospite ieri nel nuovo programma La Conferenza Stampa il conduttore di Made in Sud su Emma Marrone ha infatti rivelato che con lei ha un bel rapporto. A detta sua si sono conosciuti da piccoli, insieme hanno condiviso una fetta di vita ed è stato bello.

Stefano De Martino riferendosi all’ex fidanzata ha continuato dicendo che hanno condiviso gli anni più coinvolgenti per entrambi. Insieme hanno iniziato un’avventura televisiva che per tutti e due è stata l’inizio di una nuova vita molto diversa. Il conduttore ha poi concluso dicendo: “Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”. La loro rottura fu assai turbolenta, con il tempo però sono riusciti a lasciarsi tutto alle spalle e sono diventati amici.