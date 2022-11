Emma Marrone ad oggi è single ma sogna di diventare mamma, pensa però che sia ingiusto che per farlo è costretta a recarsi in Spagna. In un’intervista concessa a Vanity Fair ha detto che le donne non sono libere di gestire il loro corpo. Questa a parer suo è una violenza. Ha continuato dicendo che viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perché non è prevista la fecondazione assistita.

La nota ed amata cantante visibilmente infastidita ha aggiunto: “Ma perché io devo andarmene in Spagna a fare questa cosa e non posso farla nel mio Paese? Io ho conservato il tessuto ovarico.” Ha spiegato che va su tutte le furie perché conosce molte donne che sono state costrette a trasferirsi all’estero per avere da sole un figlio. In Italia per avere un figlio si è costretti ad avere un uomo, altrimenti non è possibile diventare mamma. Emma Marrone ha poi parlato di un’altra problematica che riguarda le donne dicendo che un uomo può raggiungere una posizione di potere studiando. Una donna, invece, fatica il doppio e alla prima maternità viene messa in dubbio. La cantante ha poi concluso dicendo: “Questa, ripeto, è violenza”.

