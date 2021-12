Biagio Antonacci papà per la terza volta: è nato Carlo

Biagio Antonacci, 58 anni, ha dato l’annuncio su Instagram dell’arrivo del terzo figlio Carlo.

Papà per la terza volta dopo Paolo, 26enne, scrittore e cantante, e Giovanni, 20enne, rapper e presentatore radiofonico, avuti dall’ex Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi.

Pioggia di auguri arrivati sui social del cantautore da parte di colleghi cantanti e volti noti della televisione.

Da quelli scherzosi di Pio e Amedeo alle parole affettuose di Gianni Morandi, nonno dei suoi figli, da Jovanotti e Carlo Conti ai commenti di tantissimi altri artisti.

Biagio Antonacci e Paola Cardinale

Biagio Antonacci è fidanzato con Paola Cardinale dal 2004.

Anche Paola, come Biagio, ha un’altra figlia nata da una storia precedente: Benedetta, avuta con l’ex calciatore e oggi procuratore sportivo, Massimo Brambati.

Paola Cardinale ha pubblicato una romantica foto su Instagram.

La coppia ha appeso il fiocco azzurro a un alberello d’ulivo piantato in mezzo ai campi, scrivendo “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio“, aggiungendo l’hashtag #mammapaola.

A lei Biagio Antonacci aveva dedicato un post tempo fa: “Discreta anima con pace, non ti è mai servito apparire per starmi vicino… mi permetto questa foto perché il dono si veda splendere”. A corredo, una foto della coppia in un campo di ulivi“.

E il matrimonio?

Per il momento, il matrimonio non rientra nei progetti della coppia.

“Ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico“, aveva dichiarato Antonacci qualche mese fa.

In aggiunta ha rivelato che per lui non serve un atto burocratico quando un amore come il loro è così forse e consolidato.

“Con Paola, ci scegliamo ogni giorno, ma quando finirà, finirà per lei. Le donne sanno abbandonare meglio degli uomini“.