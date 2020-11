Manuela Arcuri: “Con Garko? Storia vera, tra noi grande attrazione fisica”

Si torna a parlare del coming out di Gabriel Garko, questa volta a dire la sua è stata un’ex fiamma del noto ed amatissimo attore, Manuela Arcuri. I due in passato sono stati legati sentimentalmente, l’attrice dopo che Garko ha rivelato di essere gay aveva subito detto che la loro relazione non era stata una finzione. La nota attrice sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 14 novembre su Canale 5.

Manuela Arcuri ha fatto sapere che quella con Gabriel Garko non è stata una storia d’amore finta per attirare l’attenzione del gossip e aumentare la loro visibilità. A detta sua sono stati insieme davvero, lei era innamorata dell’attore. Alla Toffanin ha detto che forse anche lei è caduta nella rete di una cosa organizzata a tavolino, ad oggi non sa se per Garko sia stata una storia finta, ma per lei era vera. Dopo aver sentito le dichiarazione dell’attore pensa che anche lei potrebbe essere una vittima, questo le dispiacerebbe molto. Alla conduttrice ha raccontato che i due sono stati fidanzati per qualche mese e non era una cosa falsa e organizzata.

A Verissimo Manuela Arcuri ha ribadito che anche se sono stati insieme per poco tempo lei si era innamorata di Gabriel Garko. Tra le varie cose ha infatti detto: “Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”. Ha poi aggiunto che le dispiacerebbe se lui l’avesse davvero presa in giro per nascondere il suo orientamento sessuale, ma sono passati molti anni. Ad ogni modo ci ha tenuto a precisare che Garko è stato il suo collega più fedele. Ha poi concluso dicendo che hanno lavorato insieme tantissimo e per lei non è cambiato nulla, oggi tornerebbe a recitare con lui con una verità in più.