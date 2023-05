Natalia Mastrota a Verissimo: il legame con i genitori e la vita in campagna

La figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, Natalia Mastrota, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda su Canale 5 oggi 6 maggio 2023. La somiglianza con la madre è incredibile, alla conduttrice ha detto che per lei essere identica a lei è un bene. Da giovanissima ha deciso di non far parte del mondo dello spettacolo, ha scelto una vita nella natura ed è per questo che a soli 16 anni si è trasferita a Bormio.

I suoi genitori si sono separati quando aveva tre anni, infatti non ha molti ricordi, specie di loro come coppia. Ha ammesso che le sarebbe piaciuto vederli insieme e sapere come sarebbe stata la loro quotidianità, gli unici momenti in cui li vedeva insieme erano eventi e compleanni, dopo la separazione i suoi genitori sono rimasti in buoni rapporti.

Natalia Mastrota ha fatto sapere di avere un bellissimo rapporto con la madre, in comune hanno la passione per i cavalli. Ha poi svelato che come nonna è molto brava, però è rigida, il padre invece è più giocherellone. Anche con Giorgio Mastrota ha un bellissimo rapporto, lui va sempre a vederla durante le sue gare e la sostiene in tutto.

LEGGI ANCHE -> Carmen Russo ricorda Supervivientes: “Ho avuto paura di morire”