Carmen Russo ricorda Supervivientes: “Ho avuto paura di morire”

In passato Carmen Russo ha partecipato per ben due volte all’Isola dei famosi, in una delle due era in coppia con il marito Enzo Paolo Turchi. La famosissima e stimata ballerina nel 2006 ha fatto anche parte del cast della versione spagnola del reality, Supervivientes, fu proprio lei ad aggiudicarsi la vittoria.

Eliminata per prima dal reality finì in una spiaggia in cui doveva sopravvivere in totale solitudine, affrontò così il suo difficile percorso fino alla fine. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno Carmen Russo è tornata a parlare dell’esperienza vissuta, dove ha ricordato di essere rimasta nell’ultima spiaggia da sola per due mesi. Ogni mattina sull’isola deserta arrivava la troupe, ma andava via alle 18 e lei restava da sola per tutta la notte. Ha poi svelato: “Ho avuto anche paura di morire. Un giorno sentivo dei rumori, ho visto delle persone avvicinarsi all’Isola.”

In quel momento in preda al terrore ha preso il suo machete e si è recata nella foresta in alto, pensò che se quelle persone la cercavano sarebbero andati nella capanna. L’ex naufraga passò delle ore bruttissime, alla fine si rese conto che erano solo dei pescatori che stavano tirando le reti.

