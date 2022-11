Diana Del Bufalo soffre di coprolalia: le rivelazioni dell’attrice

Diana Del Bufalo si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Oltre a parlare della sua carriera ha parlato anche della sua sfera personale, tra le varie cose ha svelato che le è stata diagnosticata la sindrome di coprolalia. Di che si tratta? A fare chiarezza ci ha pensato proprio lei.

L’attrice ha spiegato che è “l’impulso di dire inadeguatezze” ed è un ramo della sindrome di Tourette. Ha fatto sapere che le capita solo in determinati momenti, cioè quanto si sta annoiando e sono tutti formali. Diana Del Bufalo ha raccontato un aneddoto alquanto imbarazzante che riguarda la prima volta che la sindrome di coprolalia si è manifestata. In quel momento era nel negozio della ex di suo fratello quando una signora ha chiesto se in una collanina si poteva incidere anche altro oltre ai fiori. La sua ex cognata rispose di no, replicò anche l’attrice dicendo: “Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!”.

Tra le varie cose durante l’intervista ha parlato anche dell’ex compagno Paolo Ruffini, la loro è stata una storia d’amore molto importante che però è finita già da parecchio tempo. Di recente lui ha rivelato di essere pronto a diventare papà, lei ha fatto sapere di essere felice per lui e che oggi sono in buoni rapporti. Diana Del Bufalo ha rivelato che quando stavano insieme il desiderio di maternità le era venuto, in futuro sogna di diventare madre ma ad oggi le manca un compagno.

