Alessandra Celentano a Belve: “Sono casta da 13 anni”

Alessandra Celentano sarà tra gli ospiti di Francesca Fagnani a Belve nella nuova puntata in onda stasera, martedì 8 novembre 2022, su Rai 2 alle 23.55. Sul web sono già trapelati in anteprima alcuni frammenti della sua interessanti intervista, alcune dichiarazioni rese note da Davide Maggio sul suo sito hanno spiazzato non poco fan e telespettatori.

La dichiarazione più clamorosa è stata senza dubbio quella che riguarda la sua vita sentimentale e privata. In una veste totalmente diversa dal solito la nota insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi si è lasciata addirittura sfuggire rivelazioni sulla sua sfera sessuale. Alla conduttrice ha svelato: “Sono casta da 13 anni”, una rivelazione che ha lasciato la Fagnani incredula, questa la sua risposta: “Cioè mai avuto uno da più di 13 anni?”.

Alessandra Celentano ha spiegato di essere sempre stata un po’ difficile con gli uomini, non guarda né quelli più grandi né quelli più giovani, i suoi coetanei però le sembrano un po’ “passatelli’. Dopo la fine del suo matrimonio non è più stata con nessun altro uomo. La nota insegnante oggi è single e non ha figli, non essere diventata mamma le dispiace perché è anche la causa della sua separazione. Alla conduttrice ha raccontato che provarono con l’ex marito anche le inseminazioni, senza alcun successo. Ha poi concluso dicendo di essersi fermata ad un certo punto perché l’accanimento non le piace, pensa che probabilmente doveva andare così.

