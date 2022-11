GF Vip, Nikita Pelizon lascia Valerio in diretta: “Non mi è piaciuto”

I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai, l’ultimo riguarda Nikita Pelizon. Durante la scorsa puntata del reality il ‘fidanzato’ Valerio Tremiterra le ha fatto una romantica sorpresa, quale? Ha dato al settimanale Chi un video che li ritrae molto complici e in atteggiamenti amorevoli, Alfonso Signorini lo ha mostrato in diretta.

La gieffina vedendo il video si è emozionata e ha spiegato che i due prima del reality avevano messo in pausa il loro rapporto per capire se anche a distanza si sarebbero pensati e avrebbero sentito l’uno la mancanza dell’altra. Lei nella casa più spiata d’Italia aveva parlato di lui, senza però fare il suo nome. Il fatto che Valerio abbia svelato la sua identità non ha però fatto piacere a Nikita Pelizion, il suo gesto infatti le ha fatto prendere la decisione di mettere fine alla loro ‘relazione’. Agli altri gieffini ha spiegato che avevano un accordo, solo lei avrebbe potuto decidere se e quando rivelare il suo nome al Grande Fratello Vip. Tremiterra ha violato il loro patto e questo per lei non è stato né giusto né corretto. Ha anche precisato che non erano proprio fidanzati prima del suo ingresso nella casa.

Arrabbiata con l’uomo la gieffina preferisce al momento considerarsi single, perché non ha affatto apprezzato il suo gesto. A parer suo se voleva mandarle un segnale avrebbe potuto inviarle una lettera o un aereo. Tra le varie cose Nikita Pelizon ha detto: “Non mi è piaciuto. Se io e lui abbiamo deciso che sarebbe rimasto tutto privato e che io sola avrei deciso se parlarne e renderlo pubblico, tu non appari. Io adesso sono libera.”

