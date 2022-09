Daniela Martani, il dramma dopo l’Isola: “Non potrò avere figli”

Daniela Martani si è lasciata andare ad un duro e lungo sfogo social nelle scorse ore, dove ha condiviso un suo grande dolore con tutti coloro che la seguono e la sostengono. Ci ha tenuto a precisare di essere sempre stata molto riservata in merito alla sua vita personale. Però, da circa un anno e mezzo mantiene un segreto che la sta logorando ed è per questo che ha deciso di rivelarlo.

L’ex naufraga con immenso dolore ha rivelato che non potrà mai avere figli, dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei famosi non ha più avuto il ciclo mestruale. Ai fan ha fatto sapere che all’inizio pensava che il suo corpo era stato messo a soqquadro dalla dura prova del reality. Dopo specifici e accurati accertamenti medici ha però scoperto che non potrà diventare mamma. Tra le varie cose ha poi aggiunto: “Sto cercando di superare lo shock di questa dolorosa realtà conducendo la mia vita in modo da non dover pensare che non potrò mai avere la gioia di costruire una famiglia mia.”

Daniela Martani ha svelato che dentro di lei c’è un profondo buco di dolore. Nella sua vita non ha mai escluso la possibilità di diventare mamma o di diventarlo a tutti i costi. Aspettava però l’uomo giusto, l’amore della sua vita che però non è ancora arrivato. L’ex naufraga si chiede se ha sbagliato qualcosa o se era destino che andasse così, si porrà questa domanda per tutta la vita. Tra le varie cose ha concluso il suo sfogo dicendo di essere sempre stata abituata a mostrarsi forte. Ma ora la falla nella corazza è troppo profonda ed è davvero difficile a volte sopportare tutto.

LEGGI ANCHE -> Belen, Antonino Spinalbese confessa: “Scappavo sempre di casa”