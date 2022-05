Martina Colombari si svela: “Avremmo voluto altri figli ma…”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Oggi Martina Colombari si è lasciata sfuggire alcune inedite rivelazioni in merito alla sua vita privata. Dal 2004 l’ex Miss Italia è sposata con il calciatore Alessandro Billy Costacurta, dal loro amore è nato il figlio Achille. La coppia negli anni non ha avuto altri figli, lei ha rivelato che il desiderio però c’era.

In merito al concepimento del figlio ha chiaramente detto che è nato casualmente, in quel momento infatti non stavano provando a metter su famiglia. Lei stessa ha detto: “Achi è arrivato subito, una sera Ale mi ha detto che era “andato lungo” e io ero incinta.” L’attrice e il marito hanno poi provato ad avere altri figli, averne uno solo infatti non è stata una scelta. In merito a ciò ha rivelato: “Anche se li avremmo voluti, non ne sono arrivati altri.”

Parlando del suo passato Martina Colombari ha fatto sapere che molti uomini pensavano che fosse solo bella. Anche il marito all’inizio la corteggiò per via della sua bellezza, capì però presto che aveva anche altre qualità, altrimenti non sarebbe rimasto con lei. Ha poi continuato dicendo che molte coppie intorno a loro si sono separate, loro dopo 26 anni sono invece ancora innamorati e complici. Ha poi concluso dicendo: “Mi piace immaginarci tra vent’anni, a passeggiare per mano a Riccione.”

