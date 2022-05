Michelle Hunziker e Angiolini allo scoperto: baci passionali a Parigi

Michelle Hunziker da qualche mese ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con l’ex marito Tomaso Trussardi, i due si sono detti addio dopo dieci anni d’amore, dal loro matrimonio sono nate due figlie. La meravigliosa conduttrice non è però rimasta single a lungo, a fare breccia nel suo cuore il noto chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini, divenuto famoso in passato per aver partecipato al Grande Fratello.

Più volte nelle ultime settimane i due sono stati paparazzati insieme, ma non hanno mai confermato il loro flirt. Una conferma che però non è più necessaria perché i due non si nascondono più, nel weekend sono stati infatti pizzicati dal settimanale Chi a Parigi in atteggiamenti piuttosto romantici. L’articolo con tutte le foto sarà in edicola da domani 11 maggio, ma la nota rivista diretta da Alfonso Signorini ha già mostrato un’anteprima sui social.

In uno degli scatti Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si baciano in modo passionale durante il loro romantico weekend a Parigi. In mezzo alla gente si sono scambiati coccole, tenerezze e hanno passeggiato mano nella mano, segno che non hanno più intenzione di nascondersi. Anche sui social si mostreranno presto insieme? Lo vedremo!