Elisabetta Gregoraci, notte di passione con Filippo Nardi? L’indiscrezione

Elisabetta Gregoraci torna ad attirare l’attenzione del gossip, la nota soubrette sta partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa, tanti retroscena sono emersi sulla sua vita sentimentale. Lei ci ha sempre tenuto a mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata.

Tanti sono i flirt che le sono stati attribuiti negli ultimi mesi, da giorni non si fa che parlare di una presunta liaison anche con Filippo Nardi. A rivelare una curiosa indiscrezione a Mattino Cinque, nella puntata andata in onda oggi 4 dicembre, ci ha pensato il paparazzo Andrea Franco Alajmo. A detta sua Elisabetta Gregoraci avrebbe trascorso una notte di passione con l’ex naufrago dell’Isola dei famosi. In puntata ha detto di non avere prove, ha però telefonato a Nardi per saperne di più. Queste le parole del paparazzo: “È una settimana che circola la voce che lui abbia avuto una storia durata una notte con Elisabetta Gregoraci diversi anni fa. Una notte, non di più…” Andrea Franco Alajmo ha fatto sapere di averlo subito chiamato, lui però non ha voluto rivelare alcun dettaglio sulla presunta notte con la Gregoraci.

Filippo Nardi non svela nulla sul presunto flirt con Elisabetta Gregoraci

Il noto paparazzo ha fatto sapere che Filippo Nardi è stato molto elegante. Non ha voluto parlare del suo presunto e breve flirt con Elisabetta Gregoraci innanzitutto perché è una mamma. A detta sua non ha voluto buttare altra benzina sul fuoco dal momento che gli ultimi giorni al Grande Fratello Vip non sono stati molto semplici per lei. Andrea Franco Alajmo pensa che a differenza degli altri ex della soubrette, che hanno rivelato dettagli intimi, Nardi è stato elegante perché si conoscono e avrebbe potuto raccontagli qualunque cosa. In puntata Federica Panicucci ha molto apprezzato il comportamento di Filippo Nardi.