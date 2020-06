Filippo Nardi senza lavoro dopo il Covid-19: “Le mie entrate sono a zero”

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Filippo Nardi, divenuto noto molto anni fa per aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello. Ha partecipato anche all’Isola dei famosi nel 2018. Nardi è uno degli opinionisti di Barbara d’Urso, a causa dell’emergenza Coronavirus negli ultimi mesi si è ritrovato però senza lavoro dal momento che in studio la presenza di opinionisti e ospiti non era consentita a causa delle norme restrittive previste per evitare la diffusione del virus.

Filippo Nardi poche settimane fa ha anche svelato di aver avuto i sintomi del Covid-19. Non ha fatto il tampone ma è convinto di aver contratto il virus, è stato molto male. Durante il periodo di lockdown i lavoratori con partita Iva hanno avuto la possibilità di richiedere un bonus di 600 euro dal momento che a causa dell’emergenza sanitaria non potevano lavorare. Anche Nardi ha fatto richiesta, ma in un’intervista concessa al settimanale Nuovo ha svelato di non aver ricevuto nulla. Queste le sue parole: “Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro ma non è così. Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla. Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero”.

A causa delle difficoltà economiche che si è ritrovato a dover affrontare con l’emergenza Coronavirus, Filippo Nardi sta provando a trovare un altro lavoro ma ad oggi non ha ancora trovato nulla di soddisfacente. A detta sua, il disastro vero inizia adesso dal momento che la gente comincerà a morire di fame e non più di Coronavirus.