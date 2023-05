Soraia sulla rottura con Luca svela: “Io isterica e insofferente”

Si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e sembrava che la loro storia d’amore procedesse a gonfie vele, stiamo parlando di Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. I due erano andati a convivere ma la loro relazione non è durata a lungo, si sono detti addio qualche settimana fa.

Intervistata dal Magazine di Uomini e Donne l’ex corteggiatrice si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito alla sua storia d’amore con Luca Salatino e alla loro rottura. Tra le varie cose ha fatto sapere di aver sentito parole molto brutte e c’è rimasta male quando l’ex fidanzato non l’ha difesa quando è stata duramente attaccata sui social. Ha ammesso di essere stata nervosa, però ha percepito l’ex tronista in modo diverso quando hanno iniziato a vivere insieme. Pensa che probabilmente i mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip abbiano fatto emergere in lui delle debolezze, a parer suo le telecamere lo avrebbero cambiato.

Soraia Allam Ceruti ha fatto sapere che alcuni comportamenti dell’ex fidanzato l’hanno ferita, come ad esempio la sua gelosia. A causa di alcuni suoi atteggiamenti si era isolata dagli amici ed era giù di morale. Dopo un breve periodo di pausa pensava che lei e Luca Salatino sarebbero riusciti a riconciliarsi, ha poi aggiunto: “Invece mi sono scoperta isterica, insofferente, e ho sentito che non c’era più il sentimento di prima.”

LEGGI ANCHE -> Soraia, nuovo amore dopo Luca? Parla lei: “Sono tutte bugie”