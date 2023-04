Soraia, nuovo amore dopo Luca? Parla lei: “Sono tutte bugie”

È da poco giunta al capolinea la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti, coppia nata al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Sembravano innamoratissimi e pronti ad andare a convivere, il loro rapporto però ha preso presto una brutta piega e hanno deciso di prendere strade diverse.

I rumors parlavano da settimane della loro rottura, nei giorni scorsi ad ufficializzare la fine del loro amore è stato l’ex tronista. In merito all’ex corteggiatrice stanno circolando diverse voci, c’è chi sostiene che ha tradito Luca Salatino con un imprenditore. Dopo giorni Soraia Ceruti ha finalmente rotto il silenzio sul suo profilo Instagram per svelare come stanno davvero le cose. A detta sua la rottura con l’ex tronista è stata una scelta molto sofferta, fino ad ora non aveva detto nulla perché aveva bisogno di metabolizzare e ritrovare pace con se stessa perché la fine di una relazione fa sempre male.

In merito ai pettegolezzi sui presunti tradimenti ha svelato: “Tutte le cavolate che sono uscite, che sto con un imprenditore sono false. Non sto con un altro ragazzo, è una bugia. Io non sto con nessuno e sono sola.” Ha continuato dicendo che le dispiace che in un momento così delicato la gente inventi cose simili. Ci ha tenuto però a precisare che Luca Salatino sa bene che lei non lo ha mai tradito e questo a lei basta. Soraia Ceruti ha concluso dicendo che le cose non sempre vanno come vogliamo, per lei l’ex rimane una persona importante e questo è un momento difficile per entrambi.

