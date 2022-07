Fedez sogna di allargare ancora la famiglia, parla lui: “Vorrei altri figli”

Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni, ha da poco compiuto un anno ma il rapper pensa già ad allargare ancora la famiglia. Dopo Leone e la piccolina di casa i due potrebbero allargare ancora la famiglia, a farlo sapere è stato proprio lui in un’intervista concessa a Vanity Fair.

Il marito dell’amatissima influencer ha rivelato come si vede tra dieci anni, a detta sua all’età di 42 anni farà ancora quello che fa oggi. Ha poi aggiunto: “Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro.” Gli piacerebbe anche che la maturità gli portasse ancor più serenità. Il giornalista gli ha poi detto che per un padre di sicuro è ‘tanta roba’ avere una figlia femmina. Lui parlando della piccola Vittoria ha però svelato che questa cosa gliela dicevano tutti, sua figlia però è atipica.

In molti continuavano a ripetergli che sarebbe stata molto legata al papà, in realtà lei è indipendente, a detta sua non ha un preciso attaccamento a qualcuno al momento. Ha poi svelato che è lui ad avere uno speciale attaccamento con lei. Ci ha tenuto a precisare che ce l’ha anche con Lei, ma con Vittoria sente proprio il bisogno e il desiderio di ‘respirarla’. Con ironia Fedez ha poi detto che non ha nemmeno 33 anni, ha i capelli bianchi, due figli e un tumore alle spalle, può quindi dire di aver vissuto abbastanza vite per ritenersi diversamente giovane.

