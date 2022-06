Iva Zanicchi al GF Vip? La cantante svela: “Andrei ma…”

Si torna a parlare di Iva Zanicchi, l’amatissima e stimata cantante nei giorni scorsi si è lasciata sfuggire un’importante novità. Quale? Parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, in onda da settembre e condotta ancora una volta da Milly Carlucci su Rai Uno. Tra le varie cose ha fatto sapere che il suo scopo è quello di ballare e divertirsi, con ironia ha anche rivelato di aver detto alla conduttrice di non avere troppo rispetto perché lei farà di tutto, anche il rock and roll.

Nelle scorse ore la nota cantante si è lasciata sfuggire altre rivelazioni in un’intervista rilasciata a Superguida Tv, senza giri di parole ha fatto sapere che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Ci ha tenuto però a precisare che non lo farebbe nei panni di concorrente, ma in quelli di opinionista. Prima della sesta edizione del reality si era parlato di un suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, che però non c’è stato. A detta sua nella casa potrebbe divertirsi ma sarebbe pericolosa perché dice sempre quello che pensa. Ha poi aggiunto: “Alfonso è stupendo, andrei come opinionista certo ma non come concorrente.”

In passato Iva Zanicchi ha già ricoperto il ruolo di opinionista del GF 16, dopo la sua intervista Alfonso Signorini le chiederà di affiancarlo nella versione Vip del reality? Al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

