Manuel Bortuzzo, vita amorosa assente: “Non ho più avuto storie”

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola da oggi 22 marzo Manuel Bortuzzo ha parlato della sua vita sentimentale e delle sue gare di nuoto. Da pochi mesi infatti il talentuoso nuotatore ha ricominciato a gareggiare, dopo l’incidente che gli ha paralizzato le gambe, rientrare in acqua non è stato semplice.

L’ex gieffino ha svelato che è stato proprio dentro la casa del Grande Fratello Vip che ha ritrovato la giusta motivazione per ricominciare a gareggiare. La voglia di nuotare non l’aveva mai persa, nella casa più spiata d’Italia gli è però tornata la determinazione per farlo seriamente e mettersi davvero in gioco. L’esperienza vissuta durante il reality è stato per lui un viaggio interiore che lo ha cambiato in meglio, i mesi trascorsi nella casa gli hanno fatto capire che il nuoto è la sua strada ed è per questo che è molto riconoscente al programma.

Spazio poi alla vita sentimentale, dopo la fine della chiacchierata storia d’amore con Lulù Selassiè nata al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo ha frequentato la tiktoker Angelica Benevieri, un flirt che però non è durato a lungo. Ad oggi il suo cuore batte per qualcuno? In merito a ciò ha rivelato: “Non ho più avuto storie. Mi sono dedicato a me stesso. Ma una donna può trovare sicuramente posto nella mia vita.” Il nuotatore ha poi concluso dicendo che al momento non ha nessuna fretta di incontrarla.

