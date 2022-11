Michele Bravi svela: “Ho fatto pensieri pericolosi e drammatici”

Michele Bravi è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve, durante la messa in onda della puntata di ieri su Rai Due. Il noto cantante si è lasciato sfuggire inedite rivelazioni che hanno spiazzato non poco i fan e i telespettatori. In passato ha infatti affrontato un periodo molto delicato che fino ad ora aveva tenuto segreto.

Alla conduttrice ha rivelato di essere stato vittima di bullismo quando andava a scuola per via della sua omosessualità. Ha poi svelato di aver fatto pensieri pericolosi e drammatici che non ha mai raccontato a nessuno. Ha raccontato che quando parlava di allucinazioni pensava davvero che fossero tutti in un sogno e che l’unico modo per svegliarsi era quello di annientarsi. C’è stato un momento in cui ha sperato che le persone che amava morissero insieme a lui.

Michele Bravi ha spiegato che in quel momento buio della sua vita pensava di aver condotto le persone che ama in un incubo, che non era la cosa reale. A detta sua quello è il pensiero più brutto che ancora oggi si porta dentro. Per affrontare e superare quel difficile periodo è stato seguito con la terapia EMDR e pian piano è riuscito a tornare alla normalità.

LEGGI ANCHE -> Bologna, bimba di 4 anni precipita dal balcone: è morta sul colpo