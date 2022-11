Bologna, bimba di 4 anni precipita dal balcone: è morta sul colpo

La drammatica vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 2 novembre 2022 a San Giovanni in Persiceto, comune della città di Bologna. I fatti sono avvenuti all’interno di un appartamento situato al secondo piano, dove una bambina di soli quattro anni di origine maghrebina è tragicamente precipitata dal balcone.

Erano rientrate da poco a casa, la giovanissima vittima ha approfittato di un momento di distrazione della madre e della donna ed è uscita da una porta finestra del salone. Nonostante l’altezza è riuscita a scavalcare la ringhiera del balcone ed è caduta giù, facendo un volo di oltre sei mesi. L’impatto sul suolo è stato fortissimo e non le ha lasciato scampo. In seguito al drammatico accaduto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolta la vicenda in provincia di Bologna. Sfortunatamente i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina di quattro anni, questa infatti è morta sul colpo.

Sul posto anche i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso, gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda. Al momento i militari propendono per l’ipotesi dell’incidente, la piccola è infatti precipitata dal balcone mentre la madre si trovava in bagno.

