Gioco finisce in tragedia: 13enne uccide bimbo di 5 anni con una pistola

La terribile vicenda è avvenuta negli Stati Uniti, a Brooklyn Park, dove un ragazzino di 13 anni ha ucciso un bimbo di 5 anni. I fatti risalgono a qualche giorno fa, giovedì 25 novembre, nel giorno della Festa del Ringraziamento. Un gruppo di ragazzini stava girando un video da pubblicare sui social, improvvisamente è però partito un colpo di pistola.

Il drammatico incidente non ha lasciato scampo al bimbo di soli cinque anni. Al momento non è ancora noto se l’arma utilizzata al 13enne per uccidere la giovanissima vittima fosse stata lasciata in casa incustodita o se il ragazzino la portava con sé. In seguito alla tragica vicenda avvenuta nei giorni scorsi negli Stati Uniti tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori sul luogo dell’omicidio.

Purtroppo al loro arrivo non c’era ormai più nulla da fare, i sanitari hanno provato a rianimarlo ma i loro tentativi si sono rivelati inutili. Dopo vari tentativi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il 13enne, responsabile della morte del bimbo di cinque anni, è stato condotto dalle forze dell’ordine in un carcere minorile. Intanto, gli agenti continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti.

