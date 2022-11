Fisciano, lancia la figlia dalla finestra: “Mi ha detto Dio di farlo”

La drammatica vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Fisciano, comune della città di Salerno in Campania, dove un uomo ha lanciato la figlia di soli due anni dalla finestra della sua abitazione situata al terzo piano. In seguito al drammatico episodio immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti.

La giovanissima vittima inizialmente è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno, è stata poi trasferita all’ospedale Santobono di Napoli. Le condizioni di salute della bambina di due anni non hanno mai destato troppa preoccupazione, inspiegabilmente infatti non è mai stata in pericolo di vita. A causa della caduta dal terzo piano dell’appartamento in cui vive con i genitori a Fisciano, ha riportato qualche ferita ma non è grave.

Sul posto immediato è stato anche l’intervento delle forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda che si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. Il padre della vittima, un uomo di 40 anni, è stato arrestato. I suoi legali hanno riferito che l’uomo “ha detto che è stata la parola di Dio a fargli lanciare la bambina dalla finestra”. Il padre della piccola ha ammesso le sue responsabilità, per lui gli avvocati hanno chiesto l’attenuazione della misura cautelare ed il ricovero in una struttura psichiatrica.

