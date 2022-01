Brescia, 5 ragazzi morti nello scontro con un bus: non avevano la patente

Dramma nei giorni scorsi a Rezzato, in provincia di Brescia, dove cinque ragazzi giovanissimi hanno perso la vita a causa di un tragico incidente. Le vittime sono i 20enni Dennis Guerra, El Harram Imad e Natiq Imad, Natiq Salà di 22 anni e la 17enne Irene Sala. L’auto in cui viaggiavano si è improvvisamente scontrata con un autobus, tutti e cinque sono morti sul colpo.

Il conducente dell’autobus, un uomo di 58 anni, è rimasto illeso. A bordo del pullman non c’erano passeggeri, alle forze dell’ordine ha fatto sapere di non aver potuto fare nulla per evitare lo scontro, è stato lui ad allarmare le forze dell’ordine e i soccorsi. In seguito all’accaduto è stato trasportato in ospedale in evidente stato di shock. A guidare il veicolo il 22enne Salah Nadiq, nessuno dei cinque ragazzi aveva però la patente, era stato un amico a prestargli l’auto. A causare il fatale incidente è stato un errore commesso dal ragazzo che guidava l’auto senza patente, un errore che è costato la vita a tutti e cinque i ragazzi.

Straziante è il dolore che stanno provando le famiglie delle giovanissime vittime. Tramite un post pubblicato su Facebook il sindaco di Sabbio Chiese ha voluto esprimere vicinanza e sostegno ai familiari dei cinque ragazzi che hanno perso la vita a causa dell’incidente. Questo è ciò che ha scritto: “Non ci sono parole per descrivere il dolore causato da questa tremenda tragedia. A nome di tutta la comunità esprimo cordoglio e un abbraccio di profonda vicinanza alle famiglie delle giovani vittime.”

