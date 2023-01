Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico hanno rilasciato un’intervista di coppia sulla nota rivista Gente, dove si sono lasciati sfuggire interessanti rivelazioni. I due stanno insieme dal 2018 e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. L’importante differenza d’età che c’è tra loro, ben 39 anni, non è mai stato un problema.

La fidanzata lo ispira anche dal punto di vista professionale. Lei stessa ha rivelato che spesso si annota delle battute che le fai in abruzzese e li fa diventare dei tormentoni in televisione, questa è una cosa che le fa molto piacere. In molti hanno manifestato dei dubbi sulla loro relazione proprio a causa della differenza d’età, in merito a ciò Romina Pierdomenico ha detto che in molti la vedono come una forzatura ma a parer suo l’amore non ha età se c’è sintonia. Ha poi aggiunto: “Quando io e Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo.”

Ezio Gregio ha invece fatto sapere che lui e la fidanzata si fanno delle grasse risate insieme, alla base del loro rapporto infatti c’è anche l’allegria. A detta sua è basilare ridere e avere uno spiccato senso dell’umorismo, loro ce l’hanno entrambi e una parte della loro storia d’amore è fatta proprio di risate. Ha poi concluso dicendo che Romina è fantastica e si diverte molto ad ascoltarla nel programma 105 Friends su Radio 105.

LEGGI ANCHE -> Antonella Fiordelisi ha un ritardo: le rivelazioni sull’intimità con Edoardo