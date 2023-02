Luca Onestini arrogante e presuntuoso? La replica di Signorini

Luca Onestini sta partecipando per la seconda volta al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Avevamo visto il gieffino nella casa più spiata d’Italia già nel 2017, durante la seconda edizione. All’epoca aveva conquistato moltissimi consensi con la sua simpatia, la sua ironia e il suo modo di fare. Anche la speciale amicizia nata con Raffaello Tonon e il legame con Ivrana Mrazova gli avevano fatto ottenere non poca visibilità.

Anche durante la settima edizione del reality sta facendo breccia nel cuore di moltissimi telespettatori, le critiche però non mancano mai. C’è chi sostiene che sia molto cambiato, che si comporti in modo diverso rispetto a come eravamo abituati a vederlo nelle sue precedenti esperienze televisive. Una lettrice ha inviato una lettera al settimanale Chi proprio contro Luca Onestini dicendo che il gieffino era sempre educato e umile quando ha partecipato a Uomini e Donne e al GF Vip 2. A detta sua dopo quattro anni è arrogante e presuntuoso oltre ad avere la mania di uscire sempre bene come personaggio.

La lettrice ha continuato dicendo che a volte la popolarità rovina le persone. La replica di Alfonso Signorini ha spiazzato tutti, questo è ciò che ha detto: “Crescendo si cambia. E non sempre in meglio. Un caro saluto”. Con le sue parole il noto conduttore sembra essersi detto d’accordo con le accuse rivolte e Luca Onestini, anche lui pensa che sia cambiato in peggio?

LEGGI ANCHE -> Ivana Mrazova si svela al GF Vip: perché è finita con Luca Onestini