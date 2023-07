Guendalina Tavassi non parteciperà al GF Vip: “Ha fatto fuori tutte”

Esuberante e incredibilmente vivace, Guendalina Tavassi dopo la sua partecipazione al Grande Fratello non si è mai allontanata dai riflettori. Sui social è molto amata e seguita e spesso è approdata sul piccolo schermo nei panni di opinionista. Anche la vicenda con l’ex marito l’ha fatta finire spesso al centro del gossip, da tempo i due si sono detti addio e lei ha ritrovato l’amore con Federico Perna.

L’ex gieffina ha partecipato anche all’Isola dei famosi ma il reality che le è sempre rimasto nel cuore è proprio il Grande Fratello, in più occasioni ha infatti ammesso che le sarebbe piaciuto tornare nella casa più spiata d’Italia nei panni di concorrente. I rumors la vedevano come probabile concorrente della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, in coppia con la figlia o con la madre.

In seguito ai cambiamenti voluto da Pier Sivlio Berlusconi però una sua partecipazione è improbabile, gli influencer infatti non potranno più far parte del cast. Senza fare il suo nome Guendalina Tavassi ha commentato la decisione di Berlusconi, sul suo profilo Instagram ha confermato che non parteciperà al Grande Fratello Vip, dopodiché ha aggiunto: “Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso.”

A detta sua se le proporranno altre cose in televisione accetterà se le piaceranno, altrimenti non lo farà perché non è una ‘malata di televisione’. Ci ha tenuto poi a ribadire che il GF è l’unico reality che rifarebbe, non crede però che ci sarà più spazio per influencer e personaggi trash.

